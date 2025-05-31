Cumhurbaşkanı Erdoğan Somalili mevkidaşıyla görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor..

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

TÜRKİYE İLE SOMALİ'NİN DAYANIŞMASINA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali'nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali'ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti.

Türkiye'nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu alanlardaki işbirliğinin umut vadettiğini belirtti.

BAYRAMINI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.