Devlet Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Türk İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.
- Bahçeli, mesajında barış ve huzurun miracına hep birlikte ulaşabilmeyi diledi.
- Miraç'ın, mutena bir yükselişin zirvesi olduğunu vurguladı.
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in (SAV), Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bugün idrak ediliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu özel günü unutmadı.
"BARIŞIN VE HUZURUN MİRACINA ULAŞMAYI RABB'İMDEN NİYAZ EDİYORUM"
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin Miraç Kandili mesajına yer verildi.
Mesajında, Miraç'ın, mutena bir yükselişin zirvesi, vuslat rahmetinin muazzam ve mucizevi yürüyüşü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
Efendimiz Resulullah'ın (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın ilahi ikramı, inayeti ve ihsanıyla arşıalaya erişmesi, manevi dünyamızın muazzez ve muhteşem bir olayıdır.
Bu vesileyle aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, birliğin, dirliğin, kardeşliğin, barış ve huzurun miracına hep birlikte ulaşabilmeyi Rabb'imden niyaz ediyorum.
Miraç Gecemiz mübarek olsun.