Devlet Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in (SAV), Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bugün idrak ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu özel günü unutmadı.

"BARIŞIN VE HUZURUN MİRACINA ULAŞMAYI RABB'İMDEN NİYAZ EDİYORUM"

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin Miraç Kandili mesajına yer verildi.

Mesajında, Miraç'ın, mutena bir yükselişin zirvesi, vuslat rahmetinin muazzam ve mucizevi yürüyüşü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti: