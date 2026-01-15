Ağrı'da öldürülen Leyla Aydemir davasında yeni gelişme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne dair yeni bir gelişme daha gündeme geldi.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021 yılında sanıklar Ayşe A., Besim D., Hatun D., Mehmet Ali A., Musa A., Yıldırım A. ve Yusuf A. hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından beraat kararı vermişti.

Kararın istinaf incelemesini yapan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise beraat kararlarını onamıştı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Ancak Yargıtay, dosyada eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bu kararı bozdu.

Kararda, olayla ilgili bazı sosyal medya paylaşımlarının kim tarafından yapıldığının araştırılmadığı ve bir CD kaydında yer alan kişilerin tespit edilmediği belirtildi.

SES KAYITLARI DOSYAYA EKLENECEK

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava, yeni deliller ışığında yeniden görülecek.

Ses kayıtlarına göre bir AFAD personeli, kayıp Leyla’yı tutulduğu kilerde canlı halde bulmuştu. Ancak sanıklardan biri "Biz zaten bırakacağız, çocuğa zarar verme niyetimiz yoktur." şeklinde sözlerle personeli ikna etti.

AFAD PERSONELİ DİNLENECEK

16 Ocak'ta görülecek ilk duruşmada, AFAD personeli kayıtlarla ilgili tanık olarak dinlenecek.

Savcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın sonuçları da dosyaya aktarılacak.