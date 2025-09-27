Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sumud Filosu'nun umut yolcularına selamlarımızı yolluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma trafiği devam ediyor.

Dün ABD'den dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Genç Diplomasi Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'na katılarak burada önemli açıklamalarda bulundu.

81 ilin yanı sıra diaspora ve gönül coğrafyasındaki tüm gençlere selamlarını ileterek söze başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani felaketi gündeme taşıdı.

"Gazze'de tam 2 yıldır dünyanın gözleri önünde utanç verici bir soykırım yaşanıyor" diyen Erdoğan, Netanyahu'nun BM'de boş salona konuşması hakkında "Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste." dedi.

SUMUD FİLOSU'NA SELAM YOLLADI

Mazlum Gazze halkına yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş Gazze'ye doğru ilerliyor. Gönüllüler Gazze'ye yardım götürüyorlar.



İsrail'in devlet terörüne maruz kalan Sumud Filosu'nun umut yolcularına selamlarımızı yolluyoruz.



Cenabı Allah yollarını açık etsin onları esirgesin diyoruz.

"ALLAH'IN DA BİR HESABI VARDIR"

İsrail için "Canavarın durdurulması şart" diyen Erdoğan, "Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir.

Bu hesap bambaşka. Gazze'de çok kayıplar verildi. 2 buçuk milyon insan tarihin en vahşi soykırımına maruz bırakıldı." ifadelerini kullandı.