Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda iki 3-4 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır'a resmi ziyarette bulunacak.

Ziyarete ilişkin söz konusu açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.

"SUUDİ ARABİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İLAVE ADIMLAR ELE ALINACAK"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Duran, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın davetine icabetle Riyad’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır.

SİSİ'NİN DAVETİNE İCABET EDECEK

Mısır'a yapılacak ziyarete de değinen Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad’ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’nin davetine icabetle, Kahire’de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir.

Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması; öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir." dedi.

İŞ FORUMUNA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu’na da iştirak edeceği belirtildi.

Forum kapsamında iki ülke arasında bazı ticari anlaşmaların imzalanması bekleniyor.