Berat Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi

İslam alemi için büyük önem taşıyan kutsal geceler, dört gözle bekleniyor.

Kandil de bu zamanlardan birisi.

Müslümanlar, kandil geceleri af dilemek ve şükretmek için bol bol dua ediyor.

İslam inancına göre, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin tecelli ettiği, kulların bir yıl boyunca karşılaşacakları olaylara dair kaderlerinin yazıldığı ve günahların bağışlanması için büyük bir fırsat olarak kabul edilen Berat Kandili, yurt genelinde idrak edildi.

YURT GENELİNDE CAMİLERE AKIN EDİLDİ

Bu özel günde tüm Müslümanlar camilere akın ederek ve ellerini semaya açıp dua etti.

İSTANBUL

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde program düzenlendi.

RİZE

Rize'deki camilerde Ramazan ayının müjdeleyicisi

Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.Kent merkezinde Şeyh Camisi'ndeki yapılan programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

TRABZON

Trabzon'da, Berat Kandili dolayısıyla Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunan programda, dualar okundu.

ARTVİN

Artvin'deki camilerde Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kent merkezinde Merkez Camisi'ndeki yapılan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri tercih etti.

BATMAN

Batman'da berat Kandili dolayısıyla Mehmet Emin Terece Camisinde program düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

YOZGAT

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla Yozgat'ta camilerde program düzenlendi.

Çapanoğlu Büyük Cami'de Kur'an-ı Kerim okunurken dualar okundu.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de de Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.

Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi.

Programın ardından camiye gelen cemaate kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

NİĞDE

Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde program yapıldı.

Programda, kandil hakkında sohbet yapıldı, ilahi söylendi, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Niğde Belediyesi, namazın ardından cemaate kandil simidi ikram etti.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde yatsı namazı öncesinde Berat Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlilerince ilahi ve kasideler seslendirildi.

Cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.

MALATYA

Malatya'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Darende ilçesinde tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi olmak üzere tüm camilerde kandil programları gerçekleştirildi.

EDİRNE

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta, Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Bera Kandili dolayısıyla Abdulhamid Han Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunan programda, dualar edildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da Berat Kandili dolayısıyla Meydan Camisi'nde program düzenlendi.

MARDİN

Mardin ve Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla Şakir Nuhoglu Camisi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunan programda, dualar edildi.