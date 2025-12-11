Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Yasa dışı bahsi bitirin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sanal kumar ve yasa dışı bahis, günümüzde ülkemizin geleceğinin en büyük sorunları arasında yer alıyor

Organize suç çeteleri ve sanal kumar, gençleri bir bir ailelerinden koparıyor.

Karadağ’da, Malta’da, Kıbrıs’ta, Gürcistan’da yürüyen bahis çeteleri, baronlara milyonlarca dolar para kazandırıyor.

MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Türkiye ise yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni bir döneme girdi.

Bir yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonlar devam ederken diğer yandan savcılıktan gelen bilgiler doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu, futbolculara ceza yağdırıyor.

"NEREYE KADAR ULAŞIRSA ORAYA KADAR GİDECEĞİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da önceki gün düzenlediği basın toplantısında bu konuda bir bilgilendirme yaptı.

Basın toplantısında Hacıosmanoğlu, kendisine sorulan, "Bazı isimler konuşuluyor, onlar hakkında ne diyeceksiniz" mealindeki bir soruya, "Nereye kadar ulaşırsa oraya kadar gideceğiz" yanıtını verdi.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Tam bu noktada bahis operasyonuna en büyük destek devletin en tepesinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM, YASA DIŞI BAHSİN KÖKÜ KURUTULACAK"

Toplantıda sanal kumar ve yasadışı bahisle ilgili alınabilecek önlemler de masaya yatırıldı.

Bu konunun kendisini özellikle çok üzdüğünü aktaran Erdoğan, "Bu konu beni çok üzdü, üzüyor. Bu işin kökünü kurutacağız, aile yapımıza, toplumsal yapıya başlı başına tehdit içeren, zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz. Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım. Bu konuda herkes elinden geleni, üzerine düşeni yapacak. Partimizin ve kabinemizin her bir üyesi, her birim, her genel başkan yardımcım bu konuda bir şey yapacak." talimatını verdi.

"EN TAVİZSİZ MÜCADELE VERİLECEK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: