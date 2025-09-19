Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılacak

TEKNOFEST, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün önemli bir konuğu ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün TEKNOFEST'te gençlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

ÜÇÜNCÜ GÜN ETKİNLİKLERİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in üçüncü gününde etkinliklerine katılacağını belirtti.

"VATANDAŞLARIMI DAVET EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı paylaşımda bugünü işaret ederek, "Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım.

Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.