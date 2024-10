Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış törenine katıldı.

Burada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurulan tuzakları bozarak ilerliyoruz" dedi ve terörle mücadelede bir kez daha kararlılık mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden sözlerinde, terörün olmadığı bir Türkiye inşa edeceklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"BİN DÜŞÜNÜYOR, BİR SÖYLÜYORUZ"

Sevgili kardeşlerim şunu herkes görsün ve anlasın, ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baronları, ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları, ne de bölgemizi kana ve ateşe boğan terör devletleri, bunların hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzle aramıza giremez. Türkiye sadece tarihiyle, kültürüyle, birikimiyle değil, hadiseleri okuyuş tarzı itibarıyla da çok büyük bir devlettir. Biz meseleleri başkaları gibi çeyrek asırlık tecrübeyle değil, 2 bin 200 yıllık bir süreci aşan köklü bir hafızayla değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor, bir söylüyoruz. İktidar ve ittifak olarak, bir adım atmadan önce de her şeyi en ince detayına kadar hesaba katıyoruz.

"DEMOKRASİ VE KARDEŞLİĞİN OLDUĞU BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ, TERÖRÜN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

"HEP BERABER TÜRKİYE OLMAMIZI ENGELLEMEYECEKLER"

Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fevkindedir. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak. Hedeflerine ulaşamayacaklar.



İç cephemizi sarsamayacaklar. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar. Aramıza nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler.



Kardeşliğimizi bozamayacaklar. Öyleyse emin adımlarla, yarınlara yürüyor muyuz? Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hatay'dan güçlü bir destek bekliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.