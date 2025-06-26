Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm bizim için milli güvenlik meselesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'de düzenlenen bin 930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşma yapan 30'u iş yeri olmak üzere 798 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"2 MİLYONUN ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Erdoğan, Kentsel Dönüşüm projelerinin, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerde, evlerini, yakınlarını kaybeden vatandaşların hayatlarındaki önemine değindiği konuşmasında, "Ülke genelinde 2 milyonun üzerinde bağımsız bölümü dönüştürüyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kentsel dönüşüm bizim için tercih değil, adeta bir milli güvenlik meselesidir" diyerek, daha fazla can kaybı yaşanmaması adına gerçekleştirilen çalışmalara değindi.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasında öne çıkan satır başları şunlar:

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİZİM İÇİN ADETA BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

17 Ağustos Marmara Depremi'nin acılarını yüreğimizin derinlerinde hala hissediyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi ise bize şunu çok net bir şekilde göstermiştir. Deprem hazırlıklarımızı tamamlama fırsatı bulamadan Allah korusun, her an kapımızı çalabilir. Bu yüzden kentsel dönüşüm bizim için tercih değil, adeta bir milli güvenlik meselesidir.

"ŞEHİRLERİ BAYINDIR ETMEZSENİZ, NESİLLERİ İHYA EDEMEZSİNİZ"

Şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürüyle, mimarisiyle, tarihi birikimiyle, şehirler bu taşıyan mekanlardır.



İnsana odaklı, çevreye duyarlı, planlı, programlı, modern ve güvenli şehirler şehircilik anlayışımızın hareket noktasını teşkil ediyorum. Ne yapıyorsak bu düşünceyle yapıyoruz. Çünkü biz şu gerçeğin farkındayız değerli kardeşlerim. Şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz. Şehirleri bayındır etmezseniz Millete istikamet çizemezsiniz.

"İSTANBUL'U DEPREMLERE DİRENÇLİ HALE GETİRMEZ ZORUNDAYIZ"

Üretimi, ticareti, ekonomiyi, kalkınmayı, büyümeyi arzu edilen seviyeye çekemezsiniz. Toplumsal huzur, birlik ve beraberliği, millet olma şuurunu hakim kılamazsınız.



Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmek için İstanbul'u afetlere özellikle de depremlere karşı dirençli bir hale getirmek zorundayız.

"YENİ YATIRIMLARIMIZIN TEMELLERİNİ HEP BİRLİKTE ATIYORUZ"

Siz bu kardeşinizi her zaman bağrınıza bastınız. Biz de sizin teveccühünüze layık olmaya çalıştık. Bugün de yeni müjdelerle sizin huzurunuzdayız.



Hem eserlerimizin açılışını yapıyoruz hem de yeni yatırımlarımızın temellerini hep birlikte atıyoruz. Bugün gün gören millet bahçemizin, ilçe emniyet müdürlüğü binamızın ve Ay Yıldız İlkokulumuzun açılışlarını gerçekleştiriyoruz.



Toplam 3650 metrekare alana sahip İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızı nizamiyesiyle birlikte bugün resmen hizmete alıyoruz.

"TOPLAM 1930 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESLİMİNİ YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Güngören'deki yavrularımızın nitelikli bir eğitim alacağı Ay Yıldız İlköğretim Okulu'muzda önemli bir ihtiyacı gideriyoruz.



Yine bugün Tozkoparan mahallemizde yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylelikle inşallah 2027'nin yaz aylarında 1845'i konut 85'i iş yeri olmak üzere toplam 1930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız.

"HEP BİRLİKTE GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Unutmayın. İri olacağız. Diri olacağız.Kardeş olacağız. Hep birlikte güçlü olacağız.Söz uçar eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin, meşakkatli bir sürecin ürünü olan bu eserlerde emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum.

"PROJE TOPLAM 7 MİLYAR 234 MİLYON TL DEĞERİNDE"

Çevre Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve yüklenici firmalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. İşçisinden mühendisine, mimarından proje yöneticisine, bu yatırımların hayata geçirilmesine katkı veren tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum.



Hak sahibi kardeşlerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını, yeni iş yerlerinde bolluk ve bereket içinde çalışmalarını temenni ediyorum.



Toplam 7 milyar 324 milyon liralık proje değerine sahip bu yatırımlar İstanbul'a olan sevdamızı, gün görene olan hizmet aşkımızı gösteriyor.

"TAM 23 YILDIR AŞKLA HİZMET EDİYORUZ"

Güngören'imizin çehresini değiştireceğine inandığım bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kardeşlerim, bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, tüm kurum ve kadrolarımızla milletin hizmetkarı olmak bizim için en büyük şereftir.



Tam 23 yıldır durmadan, dillenmeden, yorulmadan en doğusundan en batısına şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz.

"İSTANBUL'U KORUMAK GÖREVİMİZ"

İstanbul gibi adı her anıldığında parlayan bu şehri korumak en büyük görevimizdir. İşte bu vazifeyi yerine getirmek için İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı hale getirmeliyiz. 6 Şubat depremlerimize şunu bize göstermiştir, hazırlıklarımızı tamamlamadan deprem bizi yakalayabilir. Bu gerçeği dikkate alarak planlarımızı hayata geçirmek zorundayız.



Bu gerçeği dikkate alarak hareket etmek, planlarımızı bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere hayata geçirmek mecburiyetindeyiz.

"İSTANBUL'DA 923 BİN KONUT DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK"

Kardeşlerim, burada sadece İstanbul'umuzda devreye aldığımız bazı kentsel dönüşüm rakamlarını çok kısa bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim.



Gaziosmanpaşa'da mahallelerimizi yeniden inşa ettik. Binlerce kardeşimizi güvenli ve konforlu yuvalarına kavuşturduk. Esenler'de altmış bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir şehir kuruyoruz. Zeytinburnu'ndaki telsiz ve beş telsiz mahallelerinde modern kullanışlı yeni yaşam alanları oluşturduk.



Fatih'te, Bağcılar'da, Tuzla'da, Kartal'da, Pendik'te ve İstanbul'un 39 ilçesindeki 963 mahallenin tamamında gerçekleştirdiğimiz projelerle tarih yazdık. 2012'den bugüne İstanbul'da 923 bin konut ve iş yerinin dönüşümünü hamdolsun tamamladık.

"YARISI BİZDEN KAMPANYASINDAKİ DESTEK TUTARLARINI GÜNCELLEDİK"

Halihazırda 208.915 konut ve iş yerinin dönüşüm süreci devam ediyor. İstanbul'da 5.579.000 metrekare alanda 34 millet bahçemizi hizmete açtık.



Geçtiğimiz Nisan ayında milletimize verdiğimiz müjdeyle yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarlarını güncelledik.



Evlerini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza verdiğimiz 700 bin liralık hibe tutarını 875 bin liraya çıkardık. 100 bin liralık taşınma yardımını 125 bin liraya, faizsiz kredi hacmini ise 700 bin liradan 875 bin liraya yükselttik.

"TOPLAM DESTEK MİKTARINI 1 MİLYON 875 BİN TL'YE ULAŞTIRDIK"

Böylece hem İstanbul'da hem de diğer şehirlerimizde bir evin dönüşümü için sağladığımız toplam destek miktarını 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya ulaştırdık. İşyerleri için hibe ve kredi desteklerini dört yüz otuz yedi bin beş yüz lira taşınma yardımını ise yüz yirmi beş bin lira olacak şekilde güncelledik.



İstanbul'da bir milyon on yedi bin konut ve iş yerini dönüşüm kapsamını aldık. Şu an altmış üç bin ev ve iş yerinin dönüşümü yarısı bizden kampanyasının sunduğu avantajlarla sürüyor.

"86 MİLYON EL ELE VEREREK BU SÜRECİ BAŞARIYLA YÖNETECEĞİZ"

Şu noktaya özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. 86 milyon el ele verecek.İnşallah bu süreci başarıyla yöneteceğiz.



Diğerli kardeşlerim daha büyük acılar yaşamadan daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Bu kararlılığımızın en net göstergelerinden biri, işte bugün anahtarlarını teslim edeceğimiz 768 yeni yuvamız ve 30 yeni iş yerimizdir.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZA AHLAKSIZCA SALDIRDILAR"

Tabi şunu da üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz Tozkoparan'da sizlere güvenli yuvalar kazandırmak için gece gündüz çalışırken birileri yine karşımıza dikildi.



Ana muhalefet başlığı olmak üzere malum çevrelerin tamamı buradaki kentsel dönüşümü engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Protestolar düzenlediler. Mahkemelere koştular.

"TÜM GÜCÜMÜZLE İSTANBUL'DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜME YOĞUNLAŞACAĞIZ"

Geçen hafta Kahramanmaraş'ta 250 bin afet konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar iki yüz üç bin konutumuzu daha tamamlayacağız.



Toplam dört yüz elli üç bin yeni konut köy evi ve iş yerini depremzedelerimize teslim edeceğiz. Böylece tarihimizi bu en büyük konut ve şehircilik seferberliğini en güzel şekilde tamamlamış olacağız.



Sonrasında tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla İstanbul'daki kentsel dönüşüm faaliyetlerimize yoğunlaşacağız.

"LAF DEĞİL, İŞ ÖĞRETECEĞİZ"