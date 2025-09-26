Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Herkesin dört gözle beklediği ve dikkatle takip ettiği görüşme, her anıyla dünya gündemine oturdu.

6 yıl sonra Beyaz Saray'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Trump, kapıda karşıladı.

Samimi bir havada geçen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya diplomasi dersi verirken, dünya basını da bu anları manşetine taşıdı.

İsrail'i F-35 korkusu sararken, diğer bir korkan ülke ise Yunanistan oldu.

İSRAİL'İN F-35 KORKUSU

İsrail basınından Times of Israel, görüşmeye dair kaleme aldığı haberde Erdoğan ile Trump’ın 2019’dan bu yana ilişkilerinin çok iyi gittiğini belirtti.

Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasının İsrail için oldukça endişe verici bir durum olduğu vurgulandı ve “Tel Aviv’in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruması gerektiği” ifade edildi.

YUNAN GAZETELERİ: SAVUNMA SANAYİİ MERKEZDE

Yunan gazetesi Kathimerini, görüşmede savunma sanayiinin merkezde olduğunu yazdı. Haberde, Trump'ın "F-35'ler ve Patriot'lar hakkında konuşacağız ve olumlu bir sonuca varacağımızı düşünüyorum." dediği belirtildi.

MİÇOTAKİS'E GÖNDERME

Yunan basınından Militaire.gr, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki diplomatik temaslarını sürdürürken Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in diplomaside aktif olarak yer almamasını vurguladı.

"HERKES ERDOĞAN'A GERÇEKTEN SAYGI DUYUYOR"

İspanyol basınından Hola News, Trump’ın konuşmasında Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile iyi ilişkilerine değindiğini belirtti.

Haberde, Trump’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her ikisi tarafından da çok saygı gördüğünü söyleyebilirim. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Gerçekten duyuyorlar. Ben de ona saygı duyuyorum ve büyük bir nüfuza sahip olduğunu düşünüyorum.” sözlerine yer verildi.

"DOSTANE BİR ATMOSFER"

Ermeni basınından 168, Erdoğan-Trump görüşmesinin dostane bir atmosferde geçtiğine dikkat çekti.

"ERDOĞAN DEĞERLİ BİR MÜTTEFİK"

ABD basınından Washington Post, Trump'ın Erdoğan'ı değerli bir müttefik olarak gördüğünü yazdı.

Gazete, görüşmede F-35 ve F-16 uçaklarına dair savunma sanayii anlaşmalarının ele alınacağını bildirdi.

"BIDEN, TÜRKİYE'YE MESAFELİYDİ"

Japon basınından Japan Times, görüşmenin iki ülke arasındaki bağlar açısından yeni umutlar taşıdığını belirterek, “Biden, kısmen NATO üyesi Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkileri nedeniyle Türkiye'ye mesafeli yaklaşmıştı.

Erdoğan'la daha yakın kişisel bağları olan Trump yönetiminde ise Washington, Ankara ile ilişkilerini geliştirmeyi planlıyor.” ifadelerine yer verdi.

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ PERÇİNLENDİ"

Fransız basınından Les Echos, “Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’da Türkiye ile ABD arasındaki yakınlaşmayı perçinledi” başlığını kullandı.

"TİCARİ VE ASKERİ ANLAŞMALAR YAKIN"

Fransız basınından RFI, görüşmede Trump’ın savaş uçağı rozeti takmasına dikkat çekti.

Haberin detaylarında; "Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Trump, Erdoğan ile F-16'lar için önemli bir sözleşme ve F-35 programıyla ilgili görüşmeler de dahil olmak üzere çok sayıda ticari ve askeri anlaşmanın yakın olduğunu söylemişti." ifadeleri kullanıldı.

"GAZZE VE UKRAYNA GÜNDEMDE"

İngiliz Sky News kanalı ise görüşmede Orta Doğu ve Ukrayna'nın gündeme geldiğini bildirdi.

‘BARIŞTA BÜYÜK ETKİYE SAHİP’

Alman basınından Stern, görüşmede Suriye, F-35'ler ve Ukrayna-Rusya savaşının ele alındığını aktardı.

"ERDOĞAN’IN ARABULUCULUĞU ÖNEMLİ"

Ukrayna basınından Kyiv Post, Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolünün önemine dikkat çekti.

Haberde, Trump’ın Rus petrolünü almayı bırakma çağrısını yinelediği aktarılırken, “Trump, Erdoğan'ı ağırlarken NATO müttefikine Rus petrol alımlarını durdurması yönünde çağrıda bulundu. Bu adım, Moskova'nın Ukrayna’daki ‘saldırganlığını’ sona erdirmek için hayati önem taşımaktadır.” denildi.