Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda

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ATO Congresium'da Türk Kızılay Genel Kurulu düzenleniyor.

Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kızılay'ın 2024 yılında ülkemizde ve dünyada ulaştığı insan sayısını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılay 2024 yılında yurt içinde 33 milyon yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaştı" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2024'TE YURT İÇİNDE 33 MİLYON YURT DIŞINDA İSE 14 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞIP VAZİFESİNİ LAYIKIYLA İFA EDİYOR"

Gerek tarihi gerekse hizmetleriyle gerçekten kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusuyla karşı karşıyayız. Bundan 157 yıl önce halis niyetlerle başlanan yolculukta bugün Kızılay, 513 şube ve temsilciliğiyle, 400 bine yakın gönüllüsüyle, 4 hastanesi ve 2 tıp merkeziyle, aşevleri, huzuevleri, gönüllü merkezleriyle geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. 2024 yılında yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılayımız, maşallah vazifesini layıkıyla ifa ediyor. 2005'te ülkemizin kan ihtiyacının sadece yüzde 19'unu karşılayabilen Kızılay'ın, bugün toplam talebin yüzde 97'sini temin etmesi önemlidir.

"KIZILAY'IN DALLARINI DÖRT BİR YANA UZATAN TÜM KARDEŞLERİME BURADAN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sizlerin vasıtasıyla Kızılay ailesinin her bir mensubuna, insanların en hayırlısı, insanlara en fazla yararı dokunandır şuuruyla çalışan herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 157 yıllık merhamet çınarımız Kızılay'ın dallarını dört bir yana uzatan tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarını bereketlendirsin, emeklerini zayi etmesin diliyorum.

"YAKINDA HİZMETE ALINACAK KAN TORBASI FABRİKAMIZ ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Yakında hizmete alınacak kan torbası fabrikamız şimdiden hayırlı olsun. Kritik ilaçların üretileceği yerli plazmadan ilaç üretimi projesi, Kızılay'ın biyoteknolojide eriştiği seviyeyi ortaya koyuyor.

"ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRİNCEYE KADAR ŞEHİRLERİMİZİ MOLA VERMEDEN İHYA VE İNŞA EDECEĞİZ"

6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 252 bin ilave konut ve işyeri ile bu sayıyı 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha güçlü, daha modern ve depreme dirençli hale getirinceye kadar şehirlerimizi mola vermeden ihya ve inşa edeceğiz. Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içerisindeyiz. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz.

"HER MESELEYİ İSTİSMAR MALZEMESİ YAPARAK ÜLKEMİZE ÇOK BÜYÜK KÖTÜLÜK YAPIYORLAR"

Ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar mensubu oldukları milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyorlar. Her meseleyi istismar malzemesi yaparak ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar. Deprem gibi, depreme hazırlık gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar. 6 Şubat depremi döneminde neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Bizim deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başladı. Akla, vicdana sığmayan ifadelerle devletimize ve kurumlarımıza saldırdılar, yalan haber ürettiler. İşleri bitince afet bölgelerindeki yüreği yanık vatandaşlarımızı arkalarına bile bakmadan bırakıp çekip gittiler.

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