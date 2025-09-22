Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından Türkevi'nde düzenlenen konferansta yatırımcılarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile ticari ilişkilere yönelik önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"TRUMP İLE 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ SÜRÜYOR"

Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor.



Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz.

"SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİMİZİN KISITLAMALARDAN KURTULMASI LAZIM"

Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım.



Özel sektörümüzün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

"İLİŞKİLERİMİZDEKİ İVMENİN HIZLANMASINI BEKLİYORUZ"