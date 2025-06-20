Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitime ayrı ve özel bir sayfa açtık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, eğitimde Türkiye'nin son 23 yılda gösterdiği gelişmeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen müfredatın eğitime katkısını vurguladı.

"EĞİTİMDE YENİ BİR SAYFA AÇTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir eğitim sistemini yeni baştan inşa ettik" dediği konuşmasında öne çıkan satır başları şunlar:

Bu hakikatler ışığında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitime ayrı bir sayfa açtık. Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik. Müfredatı yeniledik, eğitime erişim imkanlarını güçlendirdik, teknolojik altyapıyı önemli ölçüde iyileştirdik.



Milli ve manevi hasretlerimizle barışıp bir eğitim sistemini yeni baştan inşa ettik. Bu sistemin en kritik bileşenlerinden biri de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çok daha ileri bir seviyeye taşıdığımız Fatih projesi oldu.

"21 BİN 567 OKULUMUZUN ALTYAPI KURULUMUNU TAMAMLADIK"

Dijital teknolojileri her sınıfımıza ulaştırmak ve okullarımızda teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık. Çok kısa bir süre içinde okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız.



Türkiye'yi neredeyse tüm dersliklerinde etkileşimli tahta kurulumunu tamamlamış ilk ve tek ülke konumuna getirdik.

"KARNE HEYECANI YAŞAYAN EVLATLARIMIZIN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

2024-2025 eğitim öğretim yılını da nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyor her bir yavrumuza Rabb'imden üstün muvaffakiyetler niyaz ediyorum.



Edirne'den Iğdır'a 81 ilimizin tamamında köylerimizde ilçe ve şehir merkezlerimizde fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize kar yağmur demeden özveriyle çalışan maarif ordumuzun bütün neferlerine en içten şükranlarımı sunuyorum.

"YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERİMİZE ZİHİN AÇIKLIĞI DİLİYORUM"

Öğretmenlik mesleğini icra ederken şehit düşen Aybüke Yalçın kızımızı aynı kutlu ideal uğruna canlarını feda eden tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.



Son olarak cumartesi ve pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı versin diyorum.

"BİLGİYE ERİŞİM HİÇ OLMADIĞI KADAR KOLAY"

Teknolojinin hayatın her alanına hem de derinlemesine nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Dijital teknolojiler yapay zeka ve kuantum bileşimi gibi nice yenilik bugünün dünyasında ekonomiden ulaşıma savunmadan diplomasiye tarımdan ticarete her sahada güçlü bir varlık gösteriyor.



Bilgiye erişim geçmişte hiç olmadığı kadar kolaylaşırken bilgiyi işleme analiz etme ve kullanma süreçleri de aynı ölçüde hızlanmış durumda.

"BİR ÜLKE İÇİN EĞİTİM FİZİKİ ALTYAPISIYLA EN HAYATİ SAHALARDANDIR"

Bir ülke için eğitim yalnızca fiziki şartları ve teknolojik boyutuyla değil fikri altyapısıyla da en hayati sahalardan biridir. Müfredatından eğitimci kadrosuna imkan ve kabiliyetleri itibari ile çağa ayak uydurmayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur. Kökleri ve tarihi ile bağlarını koparmış istikbalini yabancıların yabancı ideolojilerin insafına bırakmış bir eğitim anlayışının sonu ise elbette ki hüsrandır.

"HER ÖĞRENCİNİN GELİŞİMİNİ BİREYSEL DÜZEYDE TAKİP EDİYORUZ"

Öğrencilerimizin bilişim teknolojileri okuryazarlıklarını ve yetkinliklerini geliştirmek için okullarımızda bilişim teknolojileri sınıfları tesis ettik. Eğitim bilişimimiz ile öğrenci ve öğretmenlerimize dijital eğitimde güçlü şekilde destek oluyoruz. Her öğrencinin gelişimini bireysel düzeyde takip ediyoruz.



Teknolojik eğitim metotlarını çeşitlendiriyoruz. Eğitim çalışmalarımıza yeni teknolojileri kazandırmaya devam ediyoruz. Yapay zekanın eğitimde büyük fırsatlar sunacağını ve önemli paradigma değişimlerine yol açacağının farkındayız. Eğitimde yapay zeka politika belgesini hazırlayarak geçen hafta paylaştık.

"TEKNOLOJİK EĞİTİM METOTLARINI ÇEŞİTLENDİRİYORUZ"

Öğrencilerimizin bilişim teknolojileri okuryazarlıklarını ve yetkinliklerini geliştirmek için okullarımızda bilişim teknolojileri sınıfları tesis ettik. Eğitim bilişimimiz ile öğrenci ve öğretmenlerimize dijital eğitimde güçlü şekilde destek oluyoruz. Her öğrencinin gelişimini bireysel düzeyde takip ediyoruz.



Teknolojik eğitim metotlarını çeşitlendiriyoruz. Eğitim çalışmalarımıza yeni teknolojileri kazandırmaya devam ediyoruz. Yapay zekanın eğitimde büyük fırsatlar sunacağını ve önemli paradigma değişimlerine yol açacağının farkındayız. Eğitimde yapay zeka politika belgesini hazırlayarak geçen hafta paylaştık.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİMİZDE YETKİN GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ"

Gelişmeler bize veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı. Yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetlerini gazetelerde okuyoruz. Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla iş birliğimizi artırıyoruz. Sadece bugünün değil geleceğin de ihtiyaçlarını gözeten Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle her alanda yetkin donanımlı özgüvenli ve erdemli gençler yetiştirmeye bundan sonra da devam edeceğiz.

"YAPAY ZEKA UYGULAMALARI, BAĞIMLILIĞA SEBEP OLACAKTIR"

Her alanda yapay zeka kullanımının artmasının çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini inkar edemeyiz. Maalesef tembelliği hazırcılığı ve intihal olaylarını da özendirmektedir. Yapay zeka ürünü araştırma ödev makale ve tez yazımı giderek yaygınlaştırmaktadır.



Yapay zeka uygulamaları kişi hazıra konmaya alıştırıyorsa bir müddet sonra bağımlılığa sebep olacaktır. Bunun tüm insanlık için çok büyük bir risk teşkil ettiğine inanıyorum. Dijitalleşmenin ışık hızıyla yayılmasıyla birlikte insanlık olarak kendimizi bir dijital kuşatmayla karşı karşıya hissediyoruz.

"DİJİTAL ZORBALIĞIN ENGELLENMESİ ÖNCELİKLERİMİZDEN OLMALIDIR"