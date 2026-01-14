Eyyüp Kadir İnan'dan Ali Mahir Başarır'a: O hadsiz diline hakim olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eyyüp Kadir İnan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Ali Mahir Başarır’ın siyasi kariyerini liyakatle değil, “çantacılık” anlayışıyla inşa ettiğini savunarak bu durumun, Mersin’de ve CHP kamuoyunda bilindiğini ifade etti.

"SİYASİ BİR BAŞARISI YOK"

Başarır’ın bugün CHP Grup Başkanvekili sıfatını taşımasının bir siyasi başarı olmadığını belirten İnan, bu durumun Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kurulan ilişkilerin bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

İnan açıklamasında, Ali Mahir Başarır’ı muhatap almalarının şahsına duyulan bir saygıdan değil, işgal ettiği makamın kurumsal ağırlığına duyulan hürmetten kaynaklandığını vurguladı.

Başarır’ın siyasi ağırlığının ve ederinin kendi nezdinde belli olduğunu kaydetti.

"MECLİS'İN SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Gazi Meclis çatısı altında kullanılan dili de eleştiren İnan, milletin oylarıyla seçilmiş milletvekillerine yönelik “köpek” benzetmesi ve “soytarı” gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu söylemlerin Meclis’in seviyesini düşürdüğünü ifade etti.

AK Parti Grubu olarak bu tür ifadeleri reddettiklerini belirten İnan, Ali Mahir Başarır’ın kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

İnan, aksi halde söz konusu tutumlara siyasetin ve hukukun meşru zemini içinde en sert şekilde karşılık verileceğini ifade ederek açıklamasını tamamladı.

Açıklamanın tamamı bu şekilde:

"O HADSİZ DİLİNE HAKİM OLACAK"