Balıkesir'de bir babanın kızı için yaptığı durak yenilendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lise 2. sınıf öğrencisi kızı Hazal Arslan'ın yağmurlu havalarda otobüs beklerken ıslanmasına gönlü razı olmayan Şadi Arslan, Altınoluk Mahallesi'nde Çanakkale-İzmir kara yolu kenarına şeffaf branda ve ahşap malzemeler kullanarak bir durak yaptı.

KENDİ İMKANLARIYLA İNŞA ETTİ

Arslan, durağa yaşlıların da oturup dinlenebilmesi için bir bank koydu. Babanın çabasıyla inşa ettiği durağı fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri de harekete geçti.

BELEDİYE DURUMA EL KOYDU

Belediye ekipleri, söz konusu bölgeye yakın bir yere standartlara uygun modern bir durak yerleştirdi.

Şadi Arslan, yaptığı açıklamada, amacının sadece kızını ve diğer öğrencileri olumsuz hava şartlarından korumak olduğunu belirterek, "Kızım haftanın 7 günü yollarda. Yağmuru var, kışı var. 'Bir durak yapayım da en azından ıslanmasın, soğuktan korunsun' düşüncesiyle yola çıktım." dedi.

MAHALLELİ DE MEMNUN

Mahalle sakinlerinden Duygu Yıldırım da yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şadi Bey'in yaptığı girişim çok güzeldi." diye konuştu.

Vatandaşlardan Cuma Demir ise bölgedeki durak eksikliğinin mağduriyete sebep olduğunu belirterek, hem komşusu Şadi Arslan'a hem de sonrasında çalışmayı tamamlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.