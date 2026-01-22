Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programa iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE HEP BİRLİKTE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şunlar:

Sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Sizlerin şahsında gerek ülkemizde gerekse ülkemizde gerekse yurtdışında faaliyetlerini sürdüren tüm kardeşlerimize sevgimizi gönderiyorum.



Şunun altını özellikle çizmek istiyorum TÜGİK kuruluş misyonuna uygun şekilde istihdamın artırılmasının yanı sıra genç girişimcilere de önemli destekler sağlıyor. Reel sektördeki kurumsal tecrübeyi gençlerimizin dinamizmi ile bir araya getiriyor. Bunun için de konfederasyonumuza hasretten teşekkür ediyorum.



Büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA ŞAHA KALDIRDIK"

Tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı milletimizin desteği iç dünyamızın da takdire şayan gayretleri ile Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık.

"Geçtiğimiz yıl mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Savunma ve havacılık ihracatında adeta devrim yaptık, 2002'deki rakamı 40 kat katladık.

Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ekonomi oldu.

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, ticaret savaşlarının tırmandığı bir dönemde tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık.

Ekonomimiz 3. çeyrekte 3,7 oranında büyüdü. İşsizlik oranı 31 aydır tek hanede. Türkiye'ye katma değer üreten, Türk ekonomisine katkı sunan kim olursa olsun hükümetimizin tam desteğine sahip."

