Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu çerçevede çok sayıda ünlü isim soruşturmaya dahil olmuştu.

HAKKINDA YAKALAM KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Soruşturmada ismi geçenlerden biri de Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç oldu.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

KKTC'de olduğu belirlenen Yontunç'un havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yontunç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir açıklama paylaşmıştı.

Yontunç paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak. Ben kendime güveniyorum. İlk uçakta ülkeme döneceğim."