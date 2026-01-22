PKK/YPG’nin tünel ağı deşifre oldu: Çıkış noktaları konforlu mağaralara uzanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Ayn el-Arab ve çevresinde kazdığı geniş tünel ağının çıkış noktaları tespit edildi. Araç geçebilecek büyüklükteki tünellerin "lüks" mağaralara açılması, örgütün elde ettiği petrol gelirlerini nasıl kullandığını gözler önüne serdi.

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına uymayan YPG'lilerin, kaldıkları mağaralarda terör örgütü elebaşının portrelerini asmaları da dikkat çekti.

MÜNBİÇ VE AYN EL ARAB'DAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Terör örgütü PKK/YPG’nin Münbiç ve Ayn el-Arab ilçelerinde kazdığı tünellere ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tünellerin bir aracın rahatlıkla geçebileceği genişlikte olduğu ve birbirine bağlantılı şekilde inşa edildiği görüldü.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Suriye ordusu, PKK’nın Suriye uzantısı SDG/YPG’ye yönelik askeri operasyonlarını Haseke ve çevresinde sürdürüyor. Zaman zaman yaşanan çatışmalar devam ederken, örgütün altyapı faaliyetleri de tek tek açığa çıkarılıyor.

ŞAM-SDG GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Öte yandan, Suriye hükümeti ile SDG arasında Şam’da yürütülen entegrasyon ve çatışmaları sonlandırmaya yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. SDG elebaşı Mazlum Abdi ile Şam yönetimi arasında yapılan temaslarda anlaşma şartları üzerinde uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

KENT GENELİNDE YÜZLERCE TÜNEL BULUNDU

Ayn el-Arab bölgesinde yürütülen saha çalışmalarında, şehir genelinde ortalama 500 tünelin bulunduğu belirlendi. Neredeyse her sokak ve evin altından geçen tünel hatları, örgütün bölgeyi uzun süreli çatışmaya hazırladığını ortaya koydu.

SARRİN'DE ARAÇ GEÇİŞLİ TÜNEL

Suriye ordusu, Ayn el-Arab’ın güneyinde bulunan Sarrin beldesinde araç geçebilecek boyutta bir tünel tespit etti. Tünel içerisinde çeşitli eşyalar bulunurken, bölgede detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

HALK TERÖRÜN İZLERİNİ SİLMEYE BAŞLADI

Suriye ordusunun temizlik çalışmalarının ardından Rakka’da halk, terör örgütüne ait sembolleri ortadan kaldırdı. Şehir girişlerinde bulunan Abdullah Öcalan posterleri sprey boyalarla silinirken, SDG’ye ait heykeller yıkıldı. Terör örgütüne ait afiş ve bez parçaları da sökülerek imha edildi.

DHAA ÖNCE DE BENZER TÜNELLER BULUNMUŞTU

PKK/YPG’nin kazdığı tüneller, daha önce Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ile Zeytin Dalı Harekatı’nda temizlenen Afrin ilçelerinde de ortaya çıkarılmıştı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki tünellerin; hücreler, mazgallı kapılar, havalandırma sistemleri ve elektrik hatlarıyla donatıldığı belirlenmişti.