Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarında Mısır ile birlikte çalışmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da...

Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile buluştu.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlerken daha sonra Türkiye-Mısır İş Forumu buluşmasına katıldı.

Burada Türkiye-Mısır İş Forumu buluşmasında katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra olası iş birliklerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"ULUSLARARASI GELİŞMELERİN MERKEZİNDEKİ İKİ ÜLKEYİZ"

Kahire ziyaretimiz vesilesiyle iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızda, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri de ayrıntılı biçimde ele aldık. Her alanda kapsamı genişleyen ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmalara imza attık.



Değerli kardeşimin, Mısır'ın geleceğine damga vuracak '2030 Vizyonu'nu ilgiyle takip ettiğimizi kendisine ifade ettim. Uluslararası gündemi en çok meşgul eden gelişmelerin merkezinde yer alan iki büyük ülkeyiz. Aramızdaki iş birliğinin sadece ülkelerimiz için değil, bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz.



Bunu özellikle yatırım ve ticaret alanlarında en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Küresel ekonomide bir yanda korumacılık ve içe kapanma artarken, diğer yandan refahın sürdürülebilirliği için iş birliğinin önem kazandığı görülüyor.Giderek zorlaşan bu ortamda sizlerin de destekleriyle ekonomilerimizin birlikte güçlenerek büyüyebileceklerine yürekten inanıyorum.Elimizin altında değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel var. Bir defa Mısır, bizim Afrika'daki en büyük ticaret ortağımızdır.

"ASIL HEDEFİMİZ OLAN 15 MİLYAR DOLARIN GERİSİNDEYİZ"

Mısır ile ticaret hacmimizin 8 milyar doları aştığını görüyoruz. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yüzde 7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3,4 pay ile yedinci sıradayız.



Bunlar elbette bizleri umutlandıran, bizleri cesaretlendiren rakamlar. Ancak hedefimiz olan 15 milyar dolar ticaret hacminin halen gerisindeyiz.Alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanan bu durumda dünyada bozulan iş ortamının etkili olduğunu siz iş insanlarımız çok iyi biliyor. Biz de liderler olarak bunun farkındayız.



Kıymetli kardeşimle görüşmemizde iş dünyamızı destekleyecek tedbirleri etraflıca ele aldık. Kendisiyle 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

"MISIRLILARI MİSAFİR ETMEKTEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYARIZ"

Ticaret ve konularımız için bugün yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve sizlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Yatırımcılarımızın ikamet, çalışma izni ve ruhsatlar gibi konularda karşılaşabildikleri krizlerin giderilmesi konusunda Mısırlı dostlarımızdan inşallah güzel haberler almayı bekliyoruz.



Değerli misafirler, iş birliğimizi ilerletmek amacıyla attığımız her adım çok geniş bir alanda çarpan etkisi oluyor. Mesela Mısır'ın kapıda vize uygulamasına geçmesi, Türkiye'den işe ziyaretleri ile turist sayısında artışa önemli katkı yaptı. İnanıyorum ki, bunun devamı katlanarak gelecektir. Türkiye olarak, biz Mısırlı kardeşlerimizi ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.



Türk turistlerin de köklü tarihiyle, zengin kültürüyle, doğal güzellikleriyle Mısır'a yoğun ilgi gösterdiğini biliyoruz. Şimdi bu konularda alınacak ilave önlemleri değerlendirmek üzere Ticaret Bakanlarımız yüksek düzeyli ticari istişare mekanizması toplantısının müteakip toplantısını Ankara'da gerçekleştirecekler. Serbest Ticaret Anlaşmamızı tarım ürünlerini de katlayacak şekilde güncellenmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"AZİZ KARDEŞİME TÜRK İŞ DÜNYASINA GÜVENDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu sene Ankara'da yapmayı arzu ettiğimiz 6. Ortak Komite toplantısında bu istikamette önemli mesafe kat edilmesini hedefliyoruz. Yatırımlar noktasında ise Mısır halen Türk yatırımlarının en çok yöneldiği ikinci ülke konumunda. Toplam 4 milyar dolara yaklaşan Mısır'daki yatırımlarımızın bugün 100 bin Mısırlı kardeşimizin istihdamına destek olduğunu görmekten memnunum.



Türk şirketleri bulundukları sektörlerde yüksek ihracat kapasitesine sahip öncü firmalar konumunda yer alıyor. Müteahhitlerimiz ise Mısır'da bugüne kadar 1 milyar doları aşan 27 projeyi üstlendiler. 2030 vizyonu kapsamında kurulması planlanan 14 yeni akıllı şehrin inşasında firmalarımızın pay almalarını temenni ediyoruz.



noktada Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın Sisi'nin Türk müteşebbislere atfettiği değeri biliyor ve takdirle karşılıyorum. Aziz kardeşime Türk iş dünyasına güvendiği için, Türk firmalarını desteklediği için teşekkür ediyorum.

"GAZZE'NİN İMARINDA BERABER ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Burada şunu da ifade etmek isterim. Türkiye ve Mısır iki kardeş ülke olmanın yanı sıra bölgesinde sınırlarının ötesinde sorumluluklara sahip iki güçlü devlettir. İsrail'in Gazze'ye hedef saldırıları, bütün bunlar boyunca Mısır Devleti ve halkıyla ciddi sınavlardan başarıyla geçmiştir.



Gazzeli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının sergilediği iş birliğini her zaman şükranla iade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki hassasiyetinin yakın şahidiyim. Gazze'nin yeniden imarında da Mısır'la birlikte çalışmak istiyoruz.



Türk müteahhitlik sektörünün sahip olduğu teknoloji ve standartların Mısır'ın insan gücü ve tecrübesiyle birleştiğinde Afrika ve Asya'da büyük ölçekli projelerin üstesinden gelebileceğine gönülden inanıyorum.

GEMİ İNŞASI ALANINDA MISIR İLE İŞ BİRLİĞİ

İş dünyamızın değerli temsilcileri, önümüzdeki süreçte enerji, madencilik ve ham madde alanlarında daha yapacak çok işimiz var. İlk seferini 2012'de yapan Zoro gemilerinin her iki tarafın müşterek menfaatine olacak şekilde yeniden başlatılmasını önemli buluyorum. Havalimanı inşa ve işletmesinde halihazırda var olan iş birliğini önümüzdeki dönemde de devam ettirebiliriz.



Şehir hastaneleri şahsımın hayalini kurduğu ve hayata geçirdiği vizyon projelerinden biridir. Şimdiye kadar toplam 39 bin 217 yatak kapasitesine sahip 27 şehir hastanemizi hizmete açtık. Devasa bir sağlık külliyesi olan bu eserlerimiz kendi alanında bir markaya dönüştü. Türk sağlık sisteminin sembollerinden biri haline geldi.



Yap işlet devlet modeliyle inşa edilen şehir hastanelerimiz özellikle bu kapsamda tecrübe paylaşımına başlandığını memnuniyetle öğrenmiş. Süveyş Kanalı dolayısıyla dünya deniz taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Mısır'la gemi inşası alanında da beraber çalışabiliriz.

"KATILIM GÖSTEREN İŞ ÇEVRELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"