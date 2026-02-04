Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin eşi Amer ile bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mısır'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda, Entissar Amer ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından lider eşleri, antik Mısır uygarlığına ait nadir eserlere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesi'ni ziyaret etti.

Müzeyi gezen Emine Erdoğan ve Entissar Amer eserler hakkında bilgi aldı. Antik Mısır'da 18. Firavun Hanedanlığı'ndan Kral Tutankamon'un (Tutankhamun) altın ölüm maskesi, mücevherleri, savaş arabaları ve günlük yaşam eşyalarının da yer aldığı koleksiyonu inceleyen lider eşleri, 2. Ramses heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

MÜZENİN ARDINDAN PİRAMİTLERİ ZİYARET ETTİ

Müze gezisinin ardından lider eşleri, Giza Piramitleri'ni ziyaret etti.

Piramitler hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, Entissar Amer ile piramitlerin en eskisi ve en büyüğü olan Keops Piramidi ve Sfenks Heykeli önünde de fotoğraf çektirdi.

"GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA KURULAN BAĞIN TİMSALİ OLARAK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: