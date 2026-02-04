Özgür Özel'den 30 araçlık konvoyla Deprem Şehitliği'ne ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asrın felaketinin yıldönümü nedeniyle deprem bölgesinde temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'a geldi.

Özel'in ilk ziyareti Defne Belediyesi'ne oldu.

Belediye ziyareti sonrası Özel, Antakya ilçesinde bulunan Deprem Şehitliği'ne geçti.

30 ARAÇLIK KONVOYLA ŞEHİTLİĞE GELDİ

Deprem Şehitliği'ni devasa konvoyla ziyaret eden Özel'in 30 araçlık konvoyu havadan görüntülendi.

CHP Genel Başkanı Özel ile beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Özel ve beraberindekiler konvoy halinde mezarlıktan ayrıldı.

KONVOYU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce de Osmaniye ve Gaziantep'te ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konvoyunun ardı arkası kesilmeyecek kalabalıkta olması tepki çekmişti.