Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi yanına alan kazanacak, karşısına alan kaybedecektir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programı gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ SAF DIŞI BIRAKMA GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALMIŞTIR"

Türkiye'nin bölgedeki etkisini sınırlama çabalarının başarısız olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şurası da son derece önemlidir: Türkiye’yi saf dışı bırakma girişimleri şimdiye kadar sonuçsuz kalmıştır.

Türkiye’siz denklem kurulamayacağı, kurulmak istense dahi bunun uzun ömürlü olmayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır.

Fevri çıkışlar, afaki söylemler ve kibirli açıklamalar eninde sonunda gerçeğin duvarına toslamış, Türkiye’nin vazgeçilmezliği defalarca kanıtlanmıştır." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ YANINA ALAN KAZANACAK"

Ülkenin küresel gücünün giderek arttığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Türkiye’yi yanına alan kazanacak, karşısına alan kaybedecektir.



Yüzünü Ankara’ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler ve emperyalistlere lejyoner yazılanlar ise kaybedecektir.



İnşallah 2026’da bunun teyit ve tescil edildiğini hep beraber göreceğiz.

"DÜNYADA PEK AZ ÜLKENİN ALTINDAN KALKABİLECEĞİ SINAMALARIN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Başka ülkelerin Türkiye'nin aksine zorlu şartlardan sağ çıkamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu burada büyük bir gururla söylemek isterim ki, dünyada pek az ülkenin altından kalkabileceği bu sınamaların üstesinden alnımızın akıyla geldik.

Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri tuttuk ve 455 bin deprem konutumuzu afetzede kardeşlerimize önceki hafta Hatay’da teslim ettik. Ahdine ve kavline sadık bir iktidar olarak, hamdolsun depremzedelerimize mahcup olmadık." ifadelerini kullandı.