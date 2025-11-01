Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta Eller Sanatçıları Çarşısı’nı ziyaret etti: Sigarayı bırakacaksın, takipçisiyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı gezerek ustalardan yaptıkları ürünler hakkında bilgi alıp sohbet etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sigara kullanan bir usta arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"SİGARAYI BIRAKACAKSIN, TAKİPÇİSİYİZ"

Cumhurbaşkanı, ustaya “Günde kaç paket sigara içiyorsun? Ne zaman bırakacaksın?” diye sordu.

Kısa konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e dönerek, “Sigara için bana biraz süre verin diyor, sonra bırakayım diyor” ifadelerini kullandı. Özdemir de “Tamam efendim, biz takipçisi olalım” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ustaya hitaben, “Sen şimdi sözü vereceksin, sigarayı da bırakacaksın. Ben senin için bırakmanı istiyorum” diyerek temennisini dile getirdi.

AK PARTİ İLE ÖZDEŞLEŞEN ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Çarşıdaki ustalarla samimi sohbetler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahşap işçiliği yapan bir ustanın yanına oturarak çalışmalarını izledi.

Bu sırada çalan “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısına da eşlik etti.

Ziyarette Erdoğan’a ustalar tarafından tablo, maket gemi, tespih, rahle ve atkı hediye edildi.

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Valisi Davut Gül de hazır bulundu.