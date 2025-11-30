Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilal Erdoğan arasında gülümseten anlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülkenin ve insanlığın hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü, dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl "Büyük Ödül" kategorisinde 5 milyon, "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ile "Sosyal Bilimler" kategorilerinde 2'şer milyon olmak üzere toplam üç kategoride ödül verildi.

Ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa da bir konuşma yaptı.

CUMHURBAŞAKANI ERDOĞAN İLE BİLAL ERDOĞAN ARASINDA GÜLÜMSETEN ANLAR

Ödül törenine katılan ve kısa bir konuşma da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da Bilal Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında o anlarda, gülümseten bir an kameralara yansıdı.

BABASININ ELİNİ ÖPTÜ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar gündem oldu.

O anlar hem salonda bulunan hem de ekran başında töreni takip edenler tarafından samimiyetle karşılandı.