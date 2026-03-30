Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkiye’nin 5G'ye geçişini ilan edecek

Tarihi gün...

Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir dönüm noktası olan 5G teknolojisi için geri sayım başladı.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, 5G’ye geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak 23 Şubat 1994’te başlayan bu serüvenin, bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti.

5G DÖNEMİ YARIN RESMEN BAŞLIYOR

Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişinin resmen ilan edileceğini belirterek, "1 Nisan 2026’da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Uraloğlu, "Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak." diye konuştu.

HER ALANDA EZBERLERİ BOZACAK

4,5G'nin devamı niteliğinde olan ancak çok daha hızlı, güvenilir ve düşük gecikme süreleriyle hizmet verecek olan beşinci nesil mobil ağ sistemi, günlük hayattan sanayiye kadar her alanda ezberleri bozacak.

1 Nisan 2026'da Türkiye'de aktif hale gelmesi planlanan 5G ile cihazlar arası iletişimde gecikme süresi milisaniyeler düzeyine inecek.

Aynı anda milyonlarca cihaza kesintisiz bağlantı sunabilen bu altyapı, gerçek zamanlı uygulamaların ve akıllı şehirlerin temel yapıtaşı olacak.

Yeni teknolojiyle birlikte 4,5G ile 1 dakikada yapılan işlemler saniyelerin altına düşecek. Film, dizi ve videolar anında yüklenip izlenebilecek; büyük dosyaların indirilmesi saniyeler sürecek.

Ortalama hızlardaki 4,5G bağlantısıyla yaklaşık 5 dakikada indirilebilen bir film, 5G sayesinde sadece 30 saniye gibi kısa bir sürede cihaza yüklenmiş olacak.

İŞLEMLER SANİYELER İÇİNDE TAMAMLANACAK

Özellikle gençler ve e-sporcular için büyük önem taşıyan çevrim içi oyunlardaki gecikme (ping) ve takılma sorunları da tamamen ortadan kalkacak.

Canlı yayınlar ve görüntülü konuşmalar çok daha yüksek kalitede, kesintisiz olarak gerçekleştirilebilecek. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları günlük hayatın sıradan bir parçası haline gelecek.

Kalabalık konserler, stadyumlar ve metro istasyonları gibi yoğun alanlarda yaşanan bağlantı kopması ve internetin yavaşlaması sorunları, 5G'nin geniş kapasitesi sayesinde çözüme kavuşacak.