İçişleri Bakanlığı'ndan sahte plaka açıklaması: Erteleme yok, ceza kapıda

Karayolları Trafik Kanunu'nda Şubat 2026'da yapılan değişikliklerle sahte ve standart dışı plaka kullanımına ağır yaptırımlar getirildi.

Yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışında basılan, güvenlik standartlarını taşımayan plakalar 'sahte plaka' olarak tanımlanırken, bu plakaları kullananlara 140 bin TL idari para cezası, 30 gün ehliyete el koyma ve araçta 30 gün trafikten men cezası uygulanması öngörüldü.

BAKANLIKTAN SORU İŞARETLERİNE YANIT GELDİ

Tekrarında cezanın 280 bin TL'ye çıkacağı ve adli işlem uygulanma riskinin bulunduğu aktarıldı.

Uygulamanın başlangıcında yaşanan yoğunluk ve talep nedeniyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi ve 1 Nisan'a kadar denetimler yalnızca rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapıldı.

Bu süreçte TŞOF tarafından hatalı basılmış olsa dahi mühürlü plakalar için herhangi bir ceza uygulanmayacağı da netleştirildi.

"SAHTE PLAKAYA 1 NİSAN'DAN İTİBAREN CEZA YAZILACAK, ERTELEME YOK"

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez, trafik kanunundaki düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Öymez, "Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak, erteleme yok." ifadelerini kullandı.

"EKRANLAR VE SES SİSTEMLERİNE İLİŞKİN STANDARTLAR BELİRLENECEK"

Kanuna aykırı kabul edilen plakaları değiştirme süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Öymez, şu ifadelere yer verdi:

"Sahte plakalara 1 Nisan’dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak. Erteleme yok. Hatalı da olsa TŞOF’tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak. Süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak. Multimedya ekranlar ve hoparlör-ses sistemlerine ilişkin standartlar ise yakında duyurulacak olan yönetmelikle belirlenecek."

BAKANLIKTAN DA UYARI GELDİ

İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme notu yayınladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Trafik mevzuatına ilişkin yapılan son düzenlemeler kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli hatırlatmalar:

1 Nisan itibarıyla sahte plaka (TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan) kullananlara yönelik cezai işlem kesin olarak uygulanacak olup, 140 bin TL idari para cezası kesilecektir. Bu konuda herhangi bir erteleme söz konusu değildir."

"HATALI OLSA DAHİ TŞOF'UN VERDİĞİ PLAKALARA CEZA UYGULANMAYACAK"

Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak, söz konusu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacaktır.

Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör/ses sistemlerine ilişkin teknik standartlar ise önümüzdeki dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacaktır."