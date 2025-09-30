Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasa dışı bahis ve sanal kumarın kökünü kurutacağız

Sanal kumar ve yasa dışı bahis, günümüzde ülkemizin geleceğinin en büyük sorunları arasında yer alıyor

Organize suç çeteleri ve sanal kumar, gençleri bir bir ailelerinden koparıyor.

Karadağ’da, Malta’da, Kıbrıs’ta, Gürcistan’da yürüyen bahis çeteleri, baronlara milyonlarca dolar para kazandırıyor.

MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Türkiye ise yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni bir döneme giriyor...

Gençleri ve aileleri söndüren bu kara düzene karşı mücadele mesajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi.

"SORUN BÜYÜMEYE BAŞLADI"

Daha önceki Kabine Toplantıları'nda yasa dışı sanal bahis, şans oyunları ve kumar belasıyla mücadele kararlılıklarını ifade ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, internetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorununun da büyümeye başladığına işaret etti.

"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN GÜÇLÜ DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Erdoğan, güvenlik birimlerinin, yargı teşkilatının ve MASAK'ın bu konuyu bir süredir zaten mercek altına aldığını belirterek, şunları kaydetti:

Çok sayıda insanımızı pençesine düşüren, nice ocağı söndüren bu bela daha da çetrefilleşmeden kökünün kurutulması gerektiğinin bilincindeyiz. Bugünkü Kabine Toplantımızda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın riyasetinde hazırlanan kapsamlı eylem planını gözden geçirdik. Dijital alemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz. Siyaset üstü bir konu olarak gördüğümüz bu meselede herkesin, toplumun tüm kesimlerinin güçlü desteğini bekliyoruz.

İNTİHARLAR ARTTI

Yasa dışı sanal bahis ve yasa dışı online kumar, Türkiye’yi sardı.

Bir yılda onlarca milyar TL’nin döndüğü bu pazar, uyuşturucu ticaretinden daha büyük bir kara para bataklığı yarattı.

Salgına dönüşmüş bu kumar dünyasında yitip giden hayatlar ise geri gelmiyor.

ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞINI GEÇTİ

Yeşilay'ın yayınladığı "Türkiye Kumar Raporu"na göre, Türkiye'de kumar oynama yaşı 15’in altına inerken, kumar bağımlılığı nedeniyle yardım başvurusunda bulunanların sayısı ilk kez alkol ve madde bağımlılığı başvurularını geçti.

Rapora göre, yasa dışı bahis ve kumar oynama, özellikle 15-24 yaş aralığındaki gençlerde diğer yaş gruplarına göre çok daha yaygın.

Hayatlarında en az bir kez kumar oynamış bireylerin yüzde 71'i, 15-24 yaş arasında ilk defa kumar oynadığını belirtti.