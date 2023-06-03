Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemini sonrası Anıtkabir’e gitti Meclis'teki yeminini ettikten sonra dakikalarca alkışlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmen görevine başladı. Cumhurbaşkanı, Genel Kurul salonundan ayrılarak Anıtkabir'e geçti.

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Milyonların oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, bugün yemin töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeydi.

Kortej eşliğinde Gazi Meclis’e geçen Erdoğan, önce askerleri selamladı.

Erdoğan, ardından da kendisine eşlik eden Geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Genel Kurul salonuna geçti.

Anıtkabir'e gitti

Burada mazbatasını teslim alan Cumhurbaşkanı, ardından yeminini etti.

Muhalefet partisi milletvekillerinin ayağa kalkmadığı törende Erdoğan, dakikalarca alkışlandıktan sonra resmen görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninin ardından Meclis'ten ayrıldı.

Resmi törenle uğurlandı

Erdoğan'ı Bahçeli, resmi törenle uğurladı.

Bahçeli'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve öteki ilgililer de Erdoğan'a aracına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı, Anıtkabir’e doğru yola çıktı.

Burada resmi geçit töreni ile karşılanan Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı, Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı...