Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim öncesi ikinci durağı olan Ordu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim öncesi sahaya indi.

Dün ilk durağı Samsun olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Ordu'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan Erdoğan'a sevgi seli gösterildi.

"Tek amacımız eser ve hizmet siyaseti"

Burada yaptığı konuşmada muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın tek gayesinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu vurguladı.

CHP'nin kendi içinde kavgaya tutuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de bugünün CHP'si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Biz tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz"

Emeklilere de müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında emeklilerin merakla beklediği müjdeyi de verdi.

Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkartıldığını duyurdu.

"Ordu'nun seçimlerde verdiği destekler için şükranlarımı sunuyorum"

Coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi:

Boztepe'den Ordu'ya bakılmakla doyulmaz. Ordu'nun güzelliği söylemekle sayılmaz. Denizde dalgası var üstünde takası var Allah şahit Ordu'nun millete sevdası var. Bakılmakla doyulmayın, güzelliği sayılmayan, milletine, vatanına, devletine, sevdasına gökte uçan kuşların bile gıpta ettiği medarı iftiharımız Ordu. Senin her ilçenin, her mahallenin, sesimize sesiyle, sevdamıza sevdasıyla mukabele eden kadirşinas her bir insanını hasretle selamlıyorum. Ordu'ya mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında sahsıma verdiği yüzde 62'yi aşan Meclis'te Cumhur İttifakı'na verdiği yüzde 61'in üzerindeki desteği için şükranlarımı sunuyorum. Bu rekor sonuçlarla Ordu Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirleri arasında yer alma kararını ortaya koymuştur. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz her mücadelede kayıtsız şartsız yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek şekilde göstermiştir.