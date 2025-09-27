Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık

27 Eylül günü, her yıl Dünya Turizm Günü olarak kutlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli günde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
TEBRİK MESAJI PAYLAŞTI
27 Eylül Turizm Günü'nün kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:
Pek çok sektörü destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan, bacasız sanayimiz turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü’nü tebrik ediyorum.
"TÜM ZAMANLARIN GELİR REKORUNU KIRDIK"
Bu yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık.
İnşallah 2025 sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefimize ulaşacağız.