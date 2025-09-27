Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında 2025'in ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunun kırıldığını açıkladı.