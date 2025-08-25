Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercih sonuçlarının ardından gençleri tebrik etti

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm süreçleri sona erdi.

Bu sabah saatlerinde ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını duyurdu.

YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, YKS sonuçlarının ardından bir mesaj paylaştı.

GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, üniversite heyecanı yaşayan gençleri tebrik etti.

Mesajını X üzerinden paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum.