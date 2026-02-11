Cevdet Yılmaz: Milletimiz, TBMM'de bu tür görüntüleri hak etmiyor

Meclis'te gergin anlar...

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Bakanlıklarda düzenlenen törenlerle görev teslimi yapılan yeni bakanlar daha sonra yemin etmek üzere TBMM'ye geçti.

KAVGA ÇIKTI

Yemin törenine engel olmak isteyen CHP'li vekillerin müdahalesi sonrası kavga çıktı.

Vekiller arasında çıkan yumruklu kavgada ciddi yaralanmalar yaşandı.

Daha sonra bakanlar AK Partili vekillerin kürsünün etrafını sarmasıyla beraber yemin etti.

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis'te çıkan kavgaya ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'li milletvekillerini provokatiflik ile suçlayan Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP GRUBUNUN PROVOKATİF YAKLAŞIMINI KINIYORUM"

Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum.



Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır.



Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu tür görüntüleri hak etmiyor.