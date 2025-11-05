Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.
- Erdoğan, partisinin grup toplantısında deprem bölgesi ve terör konusu hakkında konuştu.
- İkili, görüşme öncesi basına poz verdi.
Yoğun mesaisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YOĞUN PROGRAMI
Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi ve 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında konuştu.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
HÜDAPAR LİDERİ'Nİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.
İkili, görüşme öncesi objektiflere poz verdi.