Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde tarım alanlarında zarara neden olan zirai donla ilgili konuşan CUmhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"SON NEHİR KİRLENDİĞİNDE.."

"EKSİ 17 DERECEYİ BULAN ANİ SOĞUKLAR YAŞANDI"

"HER FELAKETİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYEN HABİS ZİHNİYET BOŞ DURMADI"

Her felaketi fırsata dönüştürmek isteyen habis zihniyet burada da boş durmadı. Hasar tespit çalışmaları tamamlanmadan millete korku salmada her türlü manipülasyona başvurdular. Yurt dışına bağlı olacağımıza kadar her türlü tezviratı ortalığa boca ettiler.