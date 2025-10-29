Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de yoğun sevgi gösterisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet 102 yaşında...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü, tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Saat 11.00'de Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen kortejde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yer aldı.

MOZELEYE ÇELENK BIRAKTI

Kabine üyeleri, yüksek yargı organları ile siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı kortejin hareket etmesiyle başlayan törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay-yıldız motifli çelengi bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

VATANDAŞLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avluda görülmesiyle alandaki vatandaşlar, "Reis" şeklinde sevgi gösterisinde bulundu.

"Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atan vatandaşlar "Rabbim yar ve yardımcın olsun Reis." ifadelerini kullandı.