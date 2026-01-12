TCDD, Türkiye'yi 'demir ağlarla' örmek için bu yıl birçok projeye imza atacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye'nin demir yolları için çalışmaya devam ediyor.

TCDD, ülke genelinde 4 bin 164 kilometrelik yeni demir yolu hattının yapımının devam ettiğini ve 2026'da birçok projenin tamamlanacağını bildirdi.

2025 yılı faaliyetlerini başarıyla tamamlayan TCDD, yeni yılda da büyük projeleri hayata geçirecek.

DEMİR YOLU ALTYAPISI 2026'DA DAHA GÜVENLİ VE DİRENÇLİ HALE GELECEK

TCDD açısından geçen yılın, demir yolu yatırımlarının sahaya güçlü biçimde yansıdığı ve kritik adımların atıldığı bir dönem olduğunu bildiren TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, hem yüksek hızlı tren hem konvansiyonel hatlarda devam eden projelerde önemli ilerlemeler sağlandığını söyledi.

Veysi Kurt, yıl boyunca deprem bölgesindeki hatların onarımı, modernizasyon çalışmaları ve yeni lojistik merkezlerin devreye alınması gibi çalışmalarla, demir yolu altyapısının ülke genelinde daha güvenli ve daha dirençli hale getirildiğini ifade etti.

"DEMİR YOLU AĞI 13 BİN 919 KİLOMETREYE ULAŞTI"

Türkiye'nin demir yolu ağının 13 bin 919 kilometreye ulaştığı bilgisini paylaşan Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun 2 bin 251 kilometresi, 2002 yılında sıfırdan başlatılan yüksek hızlı tren yatırımlarıyla inşa edilen YHT hatlarından oluşmaktadır. Ancak bu süreci asıl anlamlı kılan husus, yalnızca hat uzunluğundaki artış değil, ağın teknik kapasitesinde sağlanan köklü iyileşmedir. Mevcut demir yolu ağımızın 52'sini (7 bin 274 kilometre) elektrikli, yüzde 61'ini (8 bin 419 kilometre) sinyalli hale getirmiş durumdayız."

"TAHSİS EDİLEN ÖDENEK FİZİKİ İLERLEMEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Kurt, söz konusu oranların 2002'de elektrikli hatlar için yüzde 19 elektrikli ve sinyalli hatlar için yüzde 23 seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, kaydedilen ilerlemenin, güvenli, verimli ve çevreci bir demir yolu işletmeciliğine geçişte katedilen mesafeyi açıkça ortaya koyduğunu bildirdi.

Yatırım ve proje yönetimi açısından da 2025'in, yüksek performans sergiledikleri bir dönem olduğunu belirten Kurt, şunları söyledi:

Kurumumuza 2025 için tahsis edilen 97,2 milyar liralık yatırım ödeneğinin yüzde 98'i yıl içinde fiziki ilerlemeye dönüştürüldü. Bu yatırımlarla birlikte 2003-2025 döneminde demir yolu sektörüne 65,9 milyar dolar yatırım gerçekleştirilmiş oldu.



Bu güçlü yatırım kapasitesi sayesinde TCDD olarak bugün ülke geneline yayılmış 146 projeyi eş zamanlı yürütebilen bir kurumsal yapıya ulaşmış bulunuyoruz.

"ANKARA-İZMİR HIZLI TREN PROJESİ'NDE YOĞUN TEMPO YAKALANDI"

Kurt, TCDD'de temel yaklaşımın, yapımı devam eden yüksek hızlı tren projelerinde kritik kesimlerin tamamlanması ve devreye alınması, yeni yüksek hızlı tren hatlarının yatırım programına dahil edilerek demir yolu ağının bütüncül biçimde genişletilmesi olduğunu anlattı.

Doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde kesintisiz, yüksek standartlı ve entegre demir yolu altyapısını ülke genelinde tesis etmek için çalışıldığını belirten Kurt, yapımı devam eden bazı projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde 2025 boyunca alt ve üstyapı, sanat yapıları ile tünel çalışmalarında yoğun tempo yakalanmış, sahada eş zamanlı çok sayıda imalat gerçekleştirilmiştir. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı, Türkiye'nin en yoğun sanayi ve ihracat kuşaklarından birini modern demir yolu altyapısıyla birbirine bağlayan kritik bir projedir.



Akdeniz limanlarını Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan bu hattın altyapı çalışmalarında önemli mesafe kat edilmiş, hat kapasitesini artıracak imalatlar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Karaman-Ulukışla Hattı da hem yüksek hızlı tren ağı hem de yük taşımacılığı açısından stratejik bir bağlantı niteliği taşımaktadır.



Bu hatta altyapı çalışmaları yüzde 99,8 tamamlanmış olup, test ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hızlı tren işletmeciliğine geçilmesi planlanmaktadır.

"10 İLTİSAK HATTINDA YAPIM DEVAM EDİYOR"

Kurt, Siirt-Kurtalan Yeni Demir Yolu Projesi'nde de 2025 yılında yapım çalışmalarına başlandığını, depremlerde zarar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı Demir Yolu Hattı'nın çalışmalar sonrası yeniden hizmete alındığını hatırlattı.

Türkiye genelinde demir yolu altyapısının genişletilmesine yönelik çalışmaların yoğun biçimde sürdürüldüğünü bildiren Kurt, şu ifadeleri kullandı:

Ülke genelinde 4 bin 164 kilometrelik yeni demir yolu hattının yapımı devam etmektedir. Ayrıca 7 bin 994 kilometrelik hatta etüt ve proje çalışmaları tamamlanmış, 5 bin 394 kilometrelik hatta da proje çalışmaları sürmektedir.



Sanayi üretiminin doğrudan demir yoluna bağlanmasını sağlayan iltisak hatları da öncelikli yatırım alanlarımız arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2025 yılında 6 olmak üzere 11,9 kilometre iltisak hattı tamamlanmış, 10 iltisak hattında 163,8 kilometrelik yapım çalışması devam etmektedir.

"TCDD'NİN YATIRIMLARI YALNIZCA KÂR-ZARAR HESABIYLA DEĞERLENDİRİLMELİ"

Kurt, demir yolu ağında günlük ortalama bin 500 tren işletildiği bilgisini paylaşarak, bu ulaşım biçiminin uluslararası taşımacılıktaki en büyük avantajının yüksek kapasite, enerji verimliliği ve düşük maliyetler olduğunu söyledi.

Demir yollarının Türkiye açısından yalnızca ülke içi ulaşımı sağlayan bir altyapı unsuru değil, ülkeyi küresel ticaret ağlarına bağlayan stratejik bir ulaşım aracı olduğunu ifade eden Kurt, TCDD'nin de sürecin merkezinde yer alan stratejik bir aktör olduğunu belirtti.

Kurt, TCDD'nin misyonuna ilişkin değerlendirmede bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"TCDD'nin rolü yalnızca tren işletmek değil, uluslararası koridorların Türkiye içindeki omurgasını kurmak, modernize etmek ve işletilebilir hale getirmektir.

Bu çerçevede demir yolu yatırımlarını yalnızca kar-zarar hesabıyla değerlendirmek, hem eksik hem de yanıltıcı bir bakış olur. Yük taşımacılığı açısından bakıldığında demir yolu, sanayi üretimini limanlara, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere daha düşük maliyetle ve daha öngörülebilir biçimde bağlayan bir omurga işlevi görür.

Bu durum yalnızca taşımacılık sektörünü değil, ihracatı, sanayi rekabetçiliğini ve bölgesel kalkınmayı da doğrudan etkiler. Bir organize sanayi bölgesinin demir yoluna bağlanması, o bölgenin yatırım çekme kapasitesini artıran yapısal bir avantaj yaratır."

"TCDD, ÜLKEMİZİN HEDEFLERİNE HİZMET EDEN BİR DEMİR YOLU SİSTEMİ HAYATA GEÇİRMEKTEDİR"

Demir yollarının ekonomik kalkınmanın, lojistik gücün, çevresel sürdürülebilirliğin ve bölgesel bütünlüğün temel taşı olduğuna işaret eden Kurt, şunları kaydetti: