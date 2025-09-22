Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Bahçeli'nin TRÇ çağrısı soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

Gurbetçi Türklerle selamlaşan, fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı, çocuklarla da yakından ilgilendi.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SORULDU

Cumhurbaşkanı burada gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a "Bahçeli’nin çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz TRÇ (Türkiye-Rusya-Çin) İttifakı ile ilgili?" sorusu yöneltildi.

"TAM TAKİP EDEMEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya, "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun." şeklinde yanıt verdi.

BAHÇELİ'NİN TRÇ ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir yazılı açıklamasında, TRÇ ittifakını gündeme getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: