Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı

20 Temmuz 1974'te, Kıbrıs’ta Türk ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak, adadaki dengeleri korumak amacıyla Türkiye tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası oldu.

Harekât, Kıbrıs’ta yaşayan Türk toplumunun maruz kaldığı saldırılar ve baskılar karşısında başlatıldı ve adadaki barışın tesisi için kritik bir adım olarak kayıtlara geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ANLAMLI MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik etti.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

KKTC'YE GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne KKTC) ziyarette bulunacak.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün KKTC'de Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları'nın açılışına katılacağı belirtildi.

Açıklamada, projeyle vakitten ve akaryakıttan yılda 2 milyar 177 milyon lira tasarruf sağlanacağı kaydedildi.