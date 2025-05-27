Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı

Haber Merkezi

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve Anayasa ve TBMM'nin feshi, ülkenin başbakanı ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 65 yıl geçti..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu vesileyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"MİLLETİMİZİN KABİNDE HALEN KANAYAN BİR YARA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: