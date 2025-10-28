Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Sındırgı'daki depremin ardından geçmiş olsun mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi peş peşe depremlerle sarsıldı.

Sırasıyla 6.1-4.1 ve 4.0 büyüklüğünde depremler yaşanırken, herhangi bir can kaybı bilgisi 112'ye ulaşmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, AFAD başta olmak üzere ilgili birimlerin sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirterek, süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Erdoğan mesajını, “Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun” sözleriyle tamamladı.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.48'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD verilerine göre saat 22.50'de 4.2, 22.51 ve 23.04'te 4 büyüklüklerinde artçı depremler de yaşandı.