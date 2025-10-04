Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Bu soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş

Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Törene katılım sağlayan isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Burada yaptığı konuşmada, açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

"BU SKANDALLARI İHBAR EDEN YİNE CHP'LİLER DEĞİL Mİ"

CHP'li belediyeler açılan soruşturmaların başka CHP'liler tarafından yapılan ihbarlar olduğunu söyleyen Erdoğan şunları söyledi:

Bu soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Şimdi ortaya dökülünce CHP’nin başındaki zat siyasi operasyon diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor.



İyi de bu skandallarını ihbar eden yine CHP’liler değil mi. Rüşveti alan da veren de bunu ihbar eden de kendi partisinden.



Şimdi gelmiş yargı ve emniyet de gereğini yerine getirmiş. Ne yapsalardı? Sizin gibi göz mü yumsalardı.

"KENDİ CÜRÜMLERİ İÇİN BAŞKALARINI DA HİÇ SUÇLAMASIN"

Konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyefendi hiç alınmasın, gücenmesin, kendi cürümleri için başkalarını da hiç suçlamasın, kaç kişinin hakkına girdilerse, kamunun kaynaklarını kimlere peşkeş çektilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler" ifadelerini kullandı.

"BUNUN HESABI SORULMASIN MI?"

Harcanan paraların bir karşılığı olmadığı söyleyen Erdoğan şöyle konuştu: