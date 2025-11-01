Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cumhur İttifakı" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan önemli mesajlar verdi.

DEM Parti ile yapılan görüşmelere ve Terörsüz Türkiye sürecine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak "Türkiye'nin yarım asırlık meselelerinin çözülmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ’cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar." vurgusu yaptı.

"En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve disiplini bozmaktır. Fakat muvaffak olamayacaklar." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNDE KISA SÜREDE KAYDA DEĞER MESAFE ALDIK"

Çok kıymetli kardeşlerim, ülkemize hizmetlerimiz sadece yollarla, binalarla ya da bugün burada olduğu gibi çevre projeleriyle sınırlı değildir. İktidar ve ittifak olarak en büyük yatırımı milletimizin kardeşliğine ve Türkiye'nin güvenliğine yapıyoruz.



Cumhur İttifakı olarak, bundan bir yıl önce başlattığımız “Terörsüz Türkiye” sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Tehlikeler karşısında asla yılmadık. Şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözetiyoruz. Özellikle bir tarafı inşa ederken diğer tarafı yıkmamaya itina gösterdik. Süreci herhangi bir yol kazası yaşanmadan bugünlere başarıyla getirdik.

"DEM PARTİ İLE UMUT VERİCİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Terör örgütü geçtiğimiz günlerde silahlı unsurlarını ülkemizden çektiğini ve sınır hattından uzaklaştırdığını açıkladı. İlgili birimlerimiz sahadaki gelişmeleri an be an titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kurulan komisyon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediliyor. Son olarak Perşembe günü Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız komisyonu bilgilendirdi. Biz de külliyemizde ilgili parti heyetini kabul ettik; kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.



Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin ve milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği; sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunlarda sonuna kadar kararlıyız. Önce Terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefine inşallah ulaşacağız.

"EN BÜYÜK HEDEFLERİ CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ VE DİSİPLİNİNİ BOZMAKTIR"

Tüm bu stratejik adımları atarken şunu biliyoruz: hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci sabote etmeye dönük çabalar yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yarım asırlık meselelerinin çözülmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ’cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar.



En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve disiplini bozmaktır. Fakat muvaffak olamayacaklar.



