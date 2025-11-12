Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emlak vergileri' açıklaması: CHP'li belediyelere tepki gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında emlak vergilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde, arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yapılan fahiş artışlara dikkat çekti.

"KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRAN BU ARTIŞLARA SESSİZ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Bazı bölgelerde yüzde 2.500, yüzde 5.000 ve hatta yüzde 18.700’lere varan artışların, vatandaşın üzerine haksız bir yük bindirdiğini belirten Erdoğan, bu duruma sessiz kalmanın mümkün olmadığını bildirdi.

"Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez" ifadesi ile sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyu önceki merkez yürütme kurulu toplantısında enine boyuna değerlendirdiklerini, ilgili arkadaşların hem öncesinde hem de sonrasında bir araya gelerek çözüm önerileri üzerinde konuştuklarını kaydetti.

"TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNDEN ÇEŞİTLİ TEPKİLER YÜKSELİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Milletin faydasını gözetmek, çıkarlarını korumakla da mükellefiz. Hep söylüyorum. Biz aldanan da olmayacağız, aldatan da olmayacağız. Bu kapsamda mühim bir konuya değinmek durumundayım. Sizin de bildiğiniz gibi emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor.



Bilhassa CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2.500, yüzde 5.000 hatta bazı bölgelerde yüzde 18.700’lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz.

"HAKLI TALEPLERİ KARŞILAYACAK ANA MUHALEFETİN İSTİSMARINI ENGELLEYECEK FORMÜLLER ÜZERİNDE KONUŞTULAR"