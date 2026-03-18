Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya 'geçmiş olsun' telefonu

Gazeteci Fatih Altaylı, beyninde tespit edilen ve büyüme gösteren kitle nedeniyle dün sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Altaylı'nın beyninde bulunan kitlenin büyümesi ve baskı oluşturması üzerine ameliyata alındığı öğrenildi.

CEZAEVİ SÜRECİNDE SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Uzun zamandır iyi huylu bir kitle bulunduğu, cezaevi sürecinde ise bu kitlenin büyüdüğü bildirildi.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu kitle yaklaşık 2,5 santimetreye kadar büyüyerek beyne baskı yapmaya başladı ve ameliyat kararı alındı.

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI PAYLAŞILMIŞTI

Altaylı cezaevi sürecinde sağlık durumunun kötüye gittiğini açıklamıştı.

Altaylı'nın ameliyata alındığı haberi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, çok sayıda kullanıcı geçmiş olsun mesajları paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİ

Kendisine 'hakaret ve tehdit' ettiği gerekçesiyle tutuklanan Altaylı'ya bir geçmiş olsun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Altaylı'ya geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere telefon etti.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Görüşmede Altaylı'ya sağlık durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyi dileklerde bulundu.

Altaylı ise Erdoğan'a geçirdiği operasyon hakkında bilgi vererek teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI'NI TEHDİT SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Fatih Altaylı, geçtiğimiz Haziran ayında 'Cumhurbaşkanı'nı tehdit ve hakaret' suçlamasıyla tutuklanmış, yaklaşık altı ayın ardından da tahliye edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şahsen tanıdığını belirten Altaylı ifadesinde, tehdit ve hakaret kastı olmadığını savunmuştu.