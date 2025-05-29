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1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek son takım belli oldu..
Finalde Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, bir yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.
"CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü canıgönülden tebrik ediyorum.
Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum.
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