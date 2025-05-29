Bandırmaspor'u deviren Fatih Karagümrük, Süper Lig'de

AA & Ensonhaber

1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği kritik finalde, Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, kozlarını Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda paylaştı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde oynanan mücadele öncesinde İstanbul ve Balıkesir’den gelen taraftarlar, tezahüratlarıyla tribünleri doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerdeki coşku, final atmosferini erken saatlerden itibaren sahaya yansıttı.

KARAGÜMRÜK DOĞRUDAN FİNALE YÜKSELDİ

Normal sezonu 66 puanla üçüncü sırada tamamlayan Karagümrük, doğrudan finale yükselerek play-off'taki rakibini beklemeye başlamıştı. Son hafta Iğdır FK karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, İstanbul ekibini doğrudan final biletine taşıdı.

BANDIRMA, ERZURUM VE BOLU'YU ELEYEREK FİNALE ÇIKTI

Bandırmaspor ise play-off maratonunda zorlu bir yol izledi. Sezonu 64 puanla beşinci sırada kapatan Balıkesir temsilcisi, ilk turda Erzurumspor FK’yı 2-0'la geçtikten sonra yarı finalde Boluspor'u deplasmanda 4-1, evinde ise 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

KARAGÜMRÜK İKİNCİ KEZ SÜPER LİG PEŞİNDE

Fatih Karagümrük, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'e yükselip dört sezon boyunca en üst seviyede mücadele etmişti. Geçtiğimiz yıl yeniden 1. Lig'e düşen kırmızı-siyahlılar, sadece bir sezonluk aranın ardından Süper Lig'e dönüş hedefiyle sahaya çıktı.

BANDIRMA TARİH YAZMAK İSTEDİ

Bandırmaspor ise tarihinin en büyük başarısına ulaşmak için mücadele ediyor. 2021-2022 sezonunda İstanbulspor’a play-off finalinde kaybeden Bandırma ekibi, bu kez Süper Lig’e ilk kez adım atmak istedi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşma, henüz ilk dakikalarda tribünlerden sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle kısa bir süreliğine durdu. Hakem, güvenlik önlemleri alındıktan sonra oyunu yaklaşık 2 dakikalık aranın ardından yeniden başlattı.

Bandırmaspor, 19. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Topla buluşan Loïs Diony’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, kale direğinin dibinden auta çıktı.

25. dakikada Fatih Karagümrük, Göktan Gürpüz ile etkili geldi. Genç oyuncunun ceza sahası dışından gönderdiği şutta, savunmadan seken top üst direğe çarparak kornere gitti ve tribünleri heyecanlandırdı.

BANDIRMASPOR, HİKMET ÇİFTÇİ İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 37. dakikasında Bandırmaspor, skorda dengeyi bozdu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hikmet Çiftçi, kalecinin üzerinden topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının bitimine saniyeler kala Göktan Gürpüz, bir kez daha sahneye çıktı. Kullanılan serbest vuruşta düzgün bir vuruş yapan genç oyuncunun şutu az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Dev mücadelede ilk 45 dakika, Bandırmaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

KARAGÜMRÜK, MAÇI UZATMAYA GÖTÜRDÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Karagümrük, 46. dakikada skoru dengeledi. Sağ kanattan gelişen organize atakta Talha Ülvan’ın yerden gönderdiği ortaya iyi hareketlenen Wesley, uygun pozisyonda dokunuşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 1-1.

62. dakikada Bandırmaspor yeniden öne geçme fırsatı yakaladı. Sitoe'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, direğin hemen yanından auta çıktı.

90+4. dakikada Bandırmaspor’un tehlikeli atağında M.Dovedan'ın şutunu kaleci Furkan Bekleviç soğukkanlılıkla kontrol etti. Bu pozisyon, normal sürenin son anlarına damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve müsabaka uzatmalara taşındı.

KARAGÜMRÜK 3 GOLLE YENİDEN SÜPER LİG'DE

Uzatma dakikalarında ise sahada adeta Karagümrük rüzgârı esti. 91. dakikada kazanılan serbest vuruşta Çağtay Kurukalıp'ın ceza alanına gönderdiği ortada Atakan Rıdvan Çankaya kafayla topu ağlara yollayarak takımını öne geçirdi: 2-1.

İlk uzatma devresinin sonunda, 105. dakikada sahneye bu kez Ahmet Sivri çıktı. Ceza sahası dışından şık bir vuruşla farkı ikiye çıkaran Sivri, skoru 3-1’e taşıdı ve Karagümrük’ü rahatlattı.

Maçın geri kalan dakikalarında skor değişmedi ve Solwie Energy Fatih Karagümrük, mücadeleyi 3-1 kazanarak Süper Lig’e yeniden “merhaba” dedi.

Fatih Karagümrük: 3 - Bandırmaspor: 1

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 120 Emir Tintiş), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 113 Salih Dursun), Doh, Camacho (Dk. 75 Serginho), Johnson (Dk.89 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 89 Ahmet Sivri), Wesley

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 97 Sergen Piçinciol), Sitoe, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 97 Louzif), Mulumba, Ndongala (Dk. 77 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Mehmet Özcan), Hikmet Çiftçi (Dk. 90+2 Kerim Avcı), Messaoudi, Diony (Dk. 77 Paixao)

Goller: Dk. 37 Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor), Dk. 46 Wesley, Dk. 91 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 105 Ahmet Sivri (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 18 Messaoudi, Dk. 28 Hakan Bilgiç, Dk. 112 Mulumba, Dk. 115 Louzif (Bandırmaspor), Dk. 87 Göktan Gürpüz, Dk. 105+2 Ahmet Sivri, Dk. 109 Dovedan (Fatih Karagümrük)