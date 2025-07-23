Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılışının yıl dönümü için mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü için yayınladığı mesajın ardından bir mesaj daha yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı mesajında, Hatay'ın sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle yüzyıllar boyunca Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, milli ve manevi değerleriyle daima ana vatan ile bütünleştiğini bildirdi.

"BÜYÜK BİR DİPLOMASİ MÜCADELESİ YÜRÜTTÜ"

"Gazi Mustafa Kemal, Hatay'ın anavatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak görmüş ve bu doğrultuda büyük bir diplomasi mücadelesi yürütmüştür." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"COŞKU VE HEYECANLA KUTLUYORUM"

Hatay halkı kendi iradesiyle verdiği karar neticesinde 29 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılma yönünde oy kullanılmış ve 23 Temmuz 1939 tarihinde Hatay resmen anavatana kavuşmuştur.



Bu tarih, Türk milletinin birlik ve beraberlik ülküsünün, sabırlı diplomasi anlayışının ve millet iradesinin zaferidir.



Bugün, milletimizin tarihindeki en gurur verici gelişmelerden biri olan Hatay’ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum.

"BU UĞURDA MÜCADELE EDEN HERKESİ YAD EDİYORUM"