Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümüne mesaj

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl dönümüne özel mesaj gönderdi.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan mesajda şöyle denildi:

"ASRI AŞAN TECRÜBE"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na gönderdikleri mesajları aşağıda sunulmaktadır:



“Kahraman Türk ordumuzun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletimizin göklerdeki onur ve gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum.



Asrı aşan tecrübesi, üstün sürat ve tahrip gücü ile dünyanın en iyi hava gücü konumundaki Türk Hava Kuvvetlerimiz, ülkemizin bekası, vatandaşlarımızın huzuru için görevini her zaman eksiksiz icra etmektedir.

"DOSTLARA GÜVEN, DÜŞMANLARA KORKU"

Türk Bayrağının adeta göklerdeki sarsılmaz, yıkılmaz gönderi olan Türk Hava Kuvvetlerimiz, teknolojisine yapılan yatırımlar, insan kaynaklarının kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler ve milletimizin kendilerine duyduğu güvenle ülkemizin itibarını her zaman yükselten kurumlarımız arasında yer almaktadır.



Türk Hava Kuvvetlerimiz bölgemizde ve dünyada üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra ederek tarih yazarken, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaktadır.

"SELAM VE SEVGİLERİMİ İLETİYORUM"