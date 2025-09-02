Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığıyla mücadele' mesajı

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada düzenlenen zirveye katıldı.

Zirve kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının tamamlanmasının ardından dün yurda döndü.

Uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığı ile mücadelede yaşanan gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Hayat pahalılığıyla samimi mücadelemiz sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek. Büyüyoruz, işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal kaygılar geride kaldı" mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"İŞSİZLİK ORANLARI TEK HANEDE, ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Ekonomideki gelişmeler olumlu. Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik. Mart-Haziran döneminde hem içeride hem dışarıdaki birtakım gelişmeler tabii ki etkiledi. Ama bunlar geride kaldı. Hemen hemen bütün alanlarda tekrar güçlü, olumlu döndük.



İkinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Yüzde 4,8 oldukça güçlü bir büyüme. Don ve kuraklıktan etkilenen tarım sektörü hariç bütün sektörlerde, bütün alanlarda çok güçlü bir büyüme var.



İşsizlik oranları tek hanede, rezervlerimiz rekor düzeyde, enflasyonda düşüş devam ediyor.

"ÜLKEMİZ KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRLE SINIF ATLAMIŞ OLACAK"

Tabii ki enflasyondaki düşüşle birlikte finansal koşullarda da iyileşme devam edecek.



Bizim beklentimiz bu olumlu döngünün, trendin devam etmesi yönünde. Kişi başı milli gelirde muhtemelen bu sene Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz oldukça muhtemel.



Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlamış olacak. Biz tabii ki reel sektördeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Reel sektörün de rahatlaması, özellikle ihracatın, yatırımların artması için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

"HAYAT PAHALILIĞIYLA OLAN SAMİMİ MÜCADELEMİZ GERÇEKTEN SONUÇ VERİYOR"